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Один из старейших байкеров России разбился в Подмосковье

News.ruиещё 1
12 часов назад
В Московской области в результате ДТП погиб один из самых старых байкеров России — 82-летний Валерий Ивашкин, известный в мотосообществе под прозвищем Дед. Авария произошла в Мытищах, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.
В ведомстве уточнили, что начали проверку обстоятельств произошедшего.
Ивашкин разбился днём 24 мая. По данным Life, он перестраивался из одной полосы движения в другую, когда его подрезал водитель легкового автомобиля, внезапно переместившийся с полосы поворота в попутный ряд. Избегая столкновения, байкер задел другую машину и ударился о дорожное ограждение.
За рулём мотоцикла мужчина был с 1952 года. Последние 40 лет он ездил на красной «Яве».
Ранее в Санкт-Петербурге байкер разогнал затор, возникший на шоссе, чем помог медикам скорой помощи спасти младенца, которого везли в больницу.
ДТП,Видео,МВД,ИТАР-ТАСС,
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