В Московской области в результате ДТП погиб один из самых старых байкеров России — 82-летний Валерий Ивашкин, известный в мотосообществе под прозвищем Дед. Авария произошла в Мытищах, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД

В ведомстве уточнили, что начали проверку обстоятельств произошедшего.

Ивашкин разбился днём 24 мая. По данным Life, он перестраивался из одной полосы движения в другую, когда его подрезал водитель легкового автомобиля, внезапно переместившийся с полосы поворота в попутный ряд. Избегая столкновения, байкер задел другую машину и ударился о дорожное ограждение.

За рулём мотоцикла мужчина был с 1952 года. Последние 40 лет он ездил на красной «Яве».