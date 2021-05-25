«Черный квадрат» из таблеток создали в Южном округе Москвы

Как рассказал Евгений Нифантьев, художники-волонтеры и все желающие приклеивали на импровизированное полотно таблетки активированного угля. Когда это пространство было полностью заполнено, получилась инсталляция «Черный квадрат», созвучная с известным произведением Казимира Малевича
. Член ОП РФ положительно оценил формат мероприятия. «Здорово, что можно доносить свои идеи не только в кабинетах, но и в таких культурных пространствах, причем говорить языком современного искусства», - заключил Евгений Нифантьев.