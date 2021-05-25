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«Черный квадрат» из таблеток создали в Южном округе Москвы

Агентство «Москва»
8 часов назад
Москвичи поучаствовали в перформансе по созданию нового «Черного квадрата» в районном центре «Эльбрус». Об этом журналистам рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. «Мы надеемся, что этот перформанс поможет донести до наших граждан, насколько необходима порой бывает каждая таблетка для пенсионера. И не важно, идет речь о простом активированном угле или каком-то дорогом препарате. Пожилые люди должны иметь возможность получать их бесплатно. И государство вполне может взять на себя эту дополнительную, но крайне необходимую социальную нагрузку», - отметил Евгений Нифантьев.
Он пояснил, что перформанс проводился в поддержку его инициативы обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами.
Как рассказал Евгений Нифантьев, художники-волонтеры и все желающие приклеивали на импровизированное полотно таблетки активированного угля. Когда это пространство было полностью заполнено, получилась инсталляция «Черный квадрат», созвучная с известным произведением Казимира Малевича. Член ОП РФ положительно оценил формат мероприятия. «Здорово, что можно доносить свои идеи не только в кабинетах, но и в таких культурных пространствах, причем говорить языком современного искусства», - заключил Евгений Нифантьев.
ДТП,Казимир Малевич,Общественная палата России,
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