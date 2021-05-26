"В 17:05 мск на Кутузовском проспекте, дом 8, произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них в сторону остановки общественного транспорта. По предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в момент происшествия на остановке", - сказал собеседник агентства.
"Автомобиль такси ехал по выделенной полосе на Кутузовском проспекте и совершил столкновение с автомобилем, поворачивающим направо. От удара одна из машин выезжает на тротуар, где совершает наезд на пешехода на остановке общественного транспорта", - сказали в главке.