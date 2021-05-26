Разбитый в ДТП с Ефремовым автомобиль выставили на Avito

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Разбитый в ДТП с Ефремовым автомобиль выставили на продажу
Деловая газета "Взгляд"
7 часов назад
На сайте Avito разместили объявление о продаже автомобиля, предположительно участвовавшего в ДТП с актером
Михаилом Ефремовым
.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Как сообщает
РенТВ
, продавец предлагает битый автомобиль
Lada
ВИС-2349 интернет-магазина «Деликатеска», который, судя по фотографиям, был участником ДТП с Ефремовым.
Дочь Михаила Ефремова озвучила сумму, за которую готова прокомментировать ДТП с участием ее отца
В описании автомобиля отмечается, что он получил повреждения в ДТП. При этом продавец обещает покупателю «гарантии юридической чистоты». «Левый передний удар, крыша, возможны скрытые повреждения», – говорится в описании.
Напомним, 8 июня актер в состоянии
алкогольного и наркотического
опьянения сел за руль
Jeep Grand Cherokee
, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и
врезался
в автофургон Lada, водитель которого
Сергей Захаров
погиб.
Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года
приговорил
Ефремова к восьми годам
колонии общего режима
, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября
Мосгорсуд
смягчил приговор
актеру на полгода – до 7,5 лет. Он был
этапирован
в Белгородскую область, в СИЗО-5.
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