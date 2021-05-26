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Разбитый в ДТП с Ефремовым автомобиль выставили на продажу

Деловая газета "Взгляд"
7 часов назад
На сайте Avito разместили объявление о продаже автомобиля, предположительно участвовавшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Разбитый в ДТП с Ефремовым автомобиль выставили на Avito
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает РенТВ, продавец предлагает битый автомобиль Lada ВИС-2349 интернет-магазина «Деликатеска», который, судя по фотографиям, был участником ДТП с Ефремовым.
В описании автомобиля отмечается, что он получил повреждения в ДТП. При этом продавец обещает покупателю «гарантии юридической чистоты». «Левый передний удар, крыша, возможны скрытые повреждения», – говорится в описании.
Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.
Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до 7,5 лет. Он был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5.
ДТП,Смертельное ДТП,Jeep Grand Cherokee,Jeep,Lada,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,Мосгорсуд,
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