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Пассажирский автобус врезался в столб в Петербурге

ТАССиещё 10
29 минут назад
Пассажирский автобус врезался в столб в четверг утром на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Автобус врезался в столб, в автобусе находились десять человек. По предварительным данным, трое из них пострадали", - сказал собеседник агентства, добавив, что столб после аварии не упал.
В настоящее время поврежденный автобус, наехавший на столб, пытаются поставить на землю.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
ДТП,Видео,ИТАР-ТАСС,
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