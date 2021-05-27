Пассажирский автобус врезался в столб в четверг утром на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Автобус врезался в столб, в автобусе находились десять человек. По предварительным данным, трое из них пострадали", - сказал собеседник агентства, добавив, что столб после аварии не упал.
В настоящее время поврежденный автобус, наехавший на столб, пытаются поставить на землю.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.