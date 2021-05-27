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Число пострадавших в аварии с автобусом в Петербурге увеличилось

Lenta.ru
3 часа назад
Число пострадавших в аварии с автобусом в Санкт-Петербурге увеличилось до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Число пострадавших в аварии с автобусом в Петербурге увеличилось
Фото: Telegram-канал BAZATelegram-канал BAZA
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