"Запрыгнул" на столб: подробности ДТП с автобусом в Петербурге

По предварительным данным, в салоне находилось десять человек, трое из них пострадали.

Сам столб при происшествии не упал, автобус на нем "завис". Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, "скорая". Сейчас автобус пытаются опустить на землю. Причины ДТП выясняются.

Шесть человек пострадали при аварии с автобусом в Красносельском районе Петербурга, передает РИА «Новости».

«Фонтанка» пишет, что на место происшествия выехал глава комитета по транспорту для оперативного выяснения причин аварии.

ДТП произошло в районе 10.00 на Ленинском проспекте в районе дома 90. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. До этого сообщалось о пяти пострадавших — трех пассажирах, кондукторе и водителе транспорта.

Момент столкновения пассажирского автобуса со столбом в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали пять человек, а автобус повис в воздухе, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как автобус сбивает пешехода и буквально забирается на мачту освещения. По данным ТАСС, в результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. О пострадавшем пешеходе официально не сообщается.

Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб и медики.

Водитель городского пассажирского автобуса, который наехал на фонарный столб у остановки в Красносельском районе Петербурга, перед выходом в рейс прошел медицинский осмотр. Техническое состояние автобуса также проверялось, и неисправностей обнаружено не было. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

"Перед рейсом водитель прошел предрейсовый осмотр; режим его труда и отдыха был соблюдён. Автобус 2017 года выпуска находился в исправном состоянии», — заверили в «Пассажиравтотрансе».

Как уточнили в пресс-службе, предприятие возьмёт под контроль состояние пострадавших в результате ДТП и готово оказать им необходимое содействие.

«Причины ДТП будут устанавливаться специальной комиссией», — подытожили в ГУПе.

В аварии с автобусом, врезавшимся в фонарный столб в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте, пострадали шесть человек. Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев, находящийся на месте ДТП, сообщил, что основной удар при лобовом столкновении пришелся на сторону водителя.

Водитель автобуса серьезно не пострадал, однако спасателям пришлось извлекать его из искореженной кабины с помощью специального оборудования.

«Всего пострадавших - шестеро. Из них два человека госпитализированы в НИИ скорой помощи. Остальные четверо - в больницу 26. Двое пострадавших тяжелые, остальные - средней тяжести. Одна бригада по просьбе МЧС оставлена на дежурство на месте аварии», - сообщили в МЧС РФ.

Как отмечает собкор «Звезды», ДТП произошло на оживленном перекрестке, где всегда отмечается высокий трафик движения, и рядом расположен оживленный пешеходный переход. По одной из версий автобус врезался прямо в столб, уходя от столкновения с пешеходом. По другой - водителю мог почувствовать себя плохо, находясь за рулем. Обе эти версии прорабатываются полицейскими.

Автобус, который в четверг утром в Санкт-Петербурге врезался в столб, был исправен перед выходом на рейс, а водитель соблюдал режим работы, сообщила пресс-служба городского предприятия "Пассажиравтотранс".

"Перед рейсом водитель прошел предрейсовый осмотр, режим его труда и отдыха был соблюден. Автобус 2017 года выпуска находился в исправном состоянии", - говорится в сообщении.

На предприятии также сообщили, что готовы оказать содействие в лечении пострадавшим. Причины аварии установит специальная комиссия.

В Санкт-Петербурге после столкновения автобуса со столбом водитель оказался зажат в кабине. Как рассказал очевидец ДТП «360», у мужчины бала заблокирована нижняя часть туловища.

Автобус стоял наклонно где-то на высоте двух-трёх метров. Спасатели подъехали на специальной машине. Они сняли лобовое стекло и вытащили водителя, — сообщила женщина, наблюдавшая за спасением.

Она уточнила, что, когда водителя вытаскивали, он находился в сознании. К месту аварии, по её словам, прибыли семь машин скорой помощи. Помимо водителя, на носилках медики увезли ещё трёх человек.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга начала проверку после наезда пассажирского автобуса на фонарный столб около остановки общественного транспорта на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта, в результате чего пострадали пять человек. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе при проведении медицинского освидетельствования водителя», — уточнили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

История вопроса