Легковая машина и три грузовика столкнулись на МКАД

В субботу Главное управление МЧС по Москве
распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра до 17 м/с до конца дня. Такое предупреждение МЧС рассылает третьи сутки подряд. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от грозы и дождя под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.