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Автомобиль Росгвардии сбил двух детей на пешеходном переходе под Брянском

ТАСС
1 час назад
Патрульная машина Росгвардии сбила двух детей на пешеходном переходе в городе Новозыбково Брянской области, состояние одного из мальчиков оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, в отношении сотрудников проводится служебная проверка, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления Росгвардии по региону Андрей Краснопольский.
"В связи с ДТП с участием автомобиля Росгвардии начата служебная проверка, все виновные по ее результатам будут наказаны, в отношении них будут приняты меры дисциплинарного и другого воздействия. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту ДТП. В момент случившегося сотрудники [Росгвардии] находились при исполнении", - сообщил Краснопольский.
По его словам, в результате случившегося пострадали два ребенка.
"Один из мальчиков доставлен в Брянскую областную больницу, где ему была оказана экстренная медицинская помощь, его состояние врачи в настоящий момент оценивают как средней степени тяжести. Второй мальчик доставлен в ЦРБ города Новозыбково, ему назначено лечение, самочувствие удовлетворительное", - уточнил собеседник агентства.
ДТП,Видео,Росгвардия,ИТАР-ТАСС,
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