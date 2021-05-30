«Больше машины у нас нет»: дизайнер Потемкина попала в ДТП

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Судя по всему, она и была его виновником – в микроблоге девушка написала:

«Мокрые дороги, плюс сидела в телефоне. Никогда так не делайте! Пока не отошла от шока Нет слов».

Тут же прикреплено видео, сделанное ее супругом. Видно, что автомобиль очень сильно пострадал.

Идет дождь, авто уткнулось раскуроченной передней частью в отбойник, вокруг валяются обломки. Из ролика неясно, пострадали ли другие участники дорожного движения.

Вместе с Беллой ехали ее муж и дочь, а также маленькая собачка. К счастью, никто не пострадал серьезно, несмотря на сильный удар.

«Больше машины у нас нет. Что делать? Прости меня, пожалуйста », - обращается Потемкина к мужу.

Фолловеры дружно упрекают Беллу в преступной безответственности – за рулем телефон категорически запрещен. И радуются, что каким-то чудом не произошло ничего непоправимого.