Глава Башкирии назвал преступлением кривую разметку на дороге

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве региона раскритиковал работу по нанесению дорожной разметки на башкирских дорогах. Об этом сообщает РИА "Новости".

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На заседании показали несколько фотографий, на которых были зафиксированы недочеты при нанесении дорожной разметки.

"Вот это как можно объяснить? Это не бабушка мне рассказала, а контрольное управление. Человек, который взялся делать дорожную разметку, он проснулся вообще? Мозги же должны быть, краска, которая нанесена таким образом, через день ее смоет. Разберитесь пожалуйста. Я считаю это преступлением", - сказал он.

По данным контрольного управления региона, на десяти участках дорог разных районов республики не выполняется план по нанесению разметки, передает REGNUM.

Проверка показала, что дорожная разметка наносилась на неподготовленные участки автотрасс без проведения ямочного ремонта, устранения трещин и других дефектов.

По словам Хабирова, вопрос разметки в регионе поднимается уже во второй раз.

"Третьего раза не будет, приму кадровые решения", - подчеркнул глава региона.