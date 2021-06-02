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В Смоленске "женоненавистник" избил до полусмерти незнакомую девушку

Газета.Ru
13 часов назад
В Смоленске мужчина избил до полусмерти незнакомую девушку, которая просто проходила мимо него поздно вечером. Об этом сообщает 5-tv. Инцидент произошел на улице Нормандия-Неман, видео с избиением распространилось в соцсетях накануне вечером. На ролике видно, как злоумышленник внезапно сильно ударяет кулаком по лицу мимо проходящей девушки. От полученного удара она падает на землю. На этом мужчина не останавливается, он возвращается, оттаскивает свою жертву к стене дома и избивает ее ногами, бьет по телу и голове. В дальнейшем девушка теряет сознание, ее обнаруживают местные жители лишь на следующее утро. По предварительной информации, мужчина не в первый раз нападает на представительниц слабого пола таким образом, однажды он даже набросился с бутылкой на клиентку магазина. По данным местных СМИ, злоумышленник страдает психическим расстройством, он проходил лечение в соответствующих учреждениях, но терапия ему не помогла. Накануне сообщалось, что в Москве задержали мужчину, избившего револьвером водителя скорой помощи.
В Смоленске "женоненавистник" избил до полусмерти незнакомую девушку
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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