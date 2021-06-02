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Российский полицейский выехал на встречку и врезался в коллегу

Lenta.ru
4 часа назад
В Адыгее полицейский выехал на встречную полосу и врезался в машину, за рулем которой оказался его коллега по правоохранительным органам, сообщает 93.ru.
Полицейский устроил ДТП с коллегой в Адыгее
Фото: пресс-служба МВД Адыгеипресс-служба МВД Адыгеи
Инцидент произошел утром 2 июня в Теучежском районе республики. 23-летний местный полицейский на личной «Ладе Гранта» не справился с управлением, машину занесло и отбросило с обочины на встречную полосу.
«Гранта» врезалась в другую модель «АвтоВАЗа» — «Приору», за рулем которой тоже был полицейский, из соседнего Краснодарского края. Он также ехал на личном автомобиле. Одна из машин вылетела на отбойник и повисла на нем.
Пострадал работник МВД из Адыгеи, его госпитализировали. По предварительным данным, оба водителя были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка.
В феврале сообщалось, что в Уэльсе женщина-полицейский посетила запрещенную из-за карантина семейную вечеринку, напилась, села за руль, превысила скорость и врезалась в здание.
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