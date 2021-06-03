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Мужчина избил полицейских из-за парковочного места в Химках

Деловая газета "Взгляд"иещё 9
3 часа назад
В Химках мужчина избил сотрудников полиции, не поделив с ними парковочное место, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Водитель избил полицейских из-за парковки в Химках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина одного из соседних государств.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья)», – добавила Врадий, передает РИА «Новости».
По данным следствия, происшествие случилось 1 июня на дороге по улице Бурденко, где полицейские припарковали служебное авто. В какой-то момент к ним подъехал мужчина и начал оскорблять полицейских, выражая недовольство тем, что их автомобиль мешает проезду. Сотрудники полиции пытались объяснить мужчине, что находятся здесь в служебных целях, но мужчина продолжил оскорбления, а затем начал драться: «подозреваемый нанес полицейским множественные удары в область головы и лица».
В результате правоохранители получили ушибы, ссадины и травмы головы. Также уточняется, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.
ДТП,Ольга Врадий,СКР,РИА Новости,
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