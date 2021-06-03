Водитель избил полицейских из-за парковки в Химках

По ее словам, следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина одного из соседних государств.

По данным следствия, происшествие случилось 1 июня на дороге по улице Бурденко, где полицейские припарковали служебное авто. В какой-то момент к ним подъехал мужчина и начал оскорблять полицейских, выражая недовольство тем, что их автомобиль мешает проезду. Сотрудники полиции пытались объяснить мужчине, что находятся здесь в служебных целях, но мужчина продолжил оскорбления, а затем начал драться: «подозреваемый нанес полицейским множественные удары в область головы и лица».