Россиянка погибла в ДТП в Египте

Микроавтобус с российскими туристами, следовавший из Каира в Хургаду, попал в среду в ДТП. В результате столкновения с легковым автомобилем погибла россиянка. Об этом сообщили ТАСС источники в полиции.

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Всего в машине находились 10 россиян, в том числе трое детей. Двое от госпитализации отказались, остальные получили травмы различной степени тяжести, их отправили в больницу Суэца для обследования.

По предварительным данным, на участке трассы в районе Айн-Сохны (около 100 км от Каира) в микроавтобус на огромной скорости влетел легковой автомобиль. В машине находились также четверо египтян, включая водителя. Он получил серьезные травмы.