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Число пострадавших в аварии россиян в Египте выросло до девяти

News.ruиещё 1
1 час назад
Количество россиян, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Египте, увеличилось до девяти. Ранее сообщалось, что ранения получили семь человек из России, в том числе двое детей, сообщает РЕН ТВ.
Выросло число пострадавших в ДТП в Египте россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Всего в микроавтобусе, который возвращался с экскурсии в Хургаду, было десять человек из РФ, одна россиянка в результате ДТП погибла. Причиной аварии стал легковой автомобиль, водитель которого превысил скорость и проигнорировал дистанцию. Легковушка на полной скорости врезалась в автобус.
О случившемся россиян сразу проинформировало посольство РФ в Египте. Ведомство указало, что пострадавшие россияне получили медицинскую помощь в больницах города Суэц, некоторые уже доставлены в отель в Хургаде.
Как сообщалось ранее, авария с участием туристического микроавтобуса произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром. Посольство РФ находится в постоянном контакте с египетскими властями по данному инциденту.
ДТП,Аварии на трассах,РЕН ТВ,
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