Выросло число пострадавших в ДТП в Египте россиян

Количество россиян, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Египте, увеличилось до девяти. Ранее сообщалось, что ранения получили семь человек из России, в том числе двое детей, сообщает РЕН ТВ.

Всего в микроавтобусе, который возвращался с экскурсии в Хургаду, было десять человек из РФ, одна россиянка в результате ДТП погибла. Причиной аварии стал легковой автомобиль, водитель которого превысил скорость и проигнорировал дистанцию. Легковушка на полной скорости врезалась в автобус.

О случившемся россиян сразу проинформировало посольство РФ в Египте. Ведомство указало, что пострадавшие россияне получили медицинскую помощь в больницах города Суэц, некоторые уже доставлены в отель в Хургаде.