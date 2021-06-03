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В посольстве подтвердили гибель российской туристки в ДТП в Египте

Говорит Москва
37 минут назад
Авария произошла накануне, когда группа путешественников возвращалась с экскурсии из Каира в Хургаду.
В автобус компании Coral Travel на огромной скорости врезался легковой автомобиль. Женщина погибла на месте, 11 человек пострадали. Среди раненых есть дети.
Как говорится в сообщении диппредставительства, туристы получили травмы лёгкой и средней степени тяжести, им оказана необходимая помощь. Два человека от госпитализации отказались. В посольстве подчеркнули, что дипломаты находятся в тесном контакте с египетскими властями. Причины ДТП устанавливаются.
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