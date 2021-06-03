Авария произошла накануне, когда группа путешественников возвращалась с экскурсии из Каира в Хургаду.

В автобус компании Coral Travel на огромной скорости врезался легковой автомобиль. Женщина погибла на месте, 11 человек пострадали. Среди раненых есть дети.

Как говорится в сообщении диппредставительства, туристы получили травмы лёгкой и средней степени тяжести, им оказана необходимая помощь. Два человека от госпитализации отказались. В посольстве подчеркнули, что дипломаты находятся в тесном контакте с египетскими властями. Причины ДТП устанавливаются.