Россиянин сохранил права благодаря снимкам со спутника

Жителя Екатеринбурга обвинили в обгоне по встречке через сплошную линию, однако водительских прав так и не лишили. Сохранить удостоверение находчивому россиянину помогли спутниковые и панорамные снимки трассы, размещенные в сервисах «Яндекс.Карты» и Google.Maps. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

Дорожный инцидент, о котором идет речь, произошел в декабре 2020 года неподалеку от города Кушва, расположенного к северо-западу от Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Водителя остановил экипаж ГИБДД и сообщил, что он нарушил правила ПДД и совершил обгон через сплошную линию. При этом сотрудники Госавтоинспекции решили не ехать на место предполагаемого правонарушения и фиксировать наличие сплошной разметки, сославшись на то, что у них имеется в распоряжении видеозапись, сделанная с холмистой местности с расстояния примерно в километр.

Позднее данную запись передали в суд, который на основании предоставленных данных вынес решение — лишить гражданина водительских прав.

Однако мужчина решил доказать, что правила ПДД он не нарушал. Для этого он обратился к юристам, вместе с которыми составил апелляцию.

На очередном заседании правозащитники предоставили суду спутниковые снимки, на которых было отчетливо видно, что на месте предполагаемого нарушения сплошная разметка отсутствует.

«Также в режиме панорамных снимков мы виртуально проехали по дороге в месте предполагаемого правонарушения, что зафиксировали на видеопротокол. Как вы понимаете, на видеопротоколе также не было никаких сплошных линий разметки. На обоих сервисах была видна обычная прерывистая линия», — добавил руководитель правового центра «Репутация» Андрей Еланцев.

Автоинспекторы в здании суда на этот раз не присутствовали. Суд решил, что их доводы слабее: качество видеозаписи, сделанной с расстояния в километр, крайне низкое, а документы со схемой движения на данном километре дороги, где сплошная линия четко не прослеживалась, старые, от 2012 года. Таким образом, суд убедился в невиновности россиянина и вернул ему водительские права.