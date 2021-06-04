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Видеоблогер Миша Литвин попал в аварию в столице

Газета.Ru
3 часа назад
Популярный видеоблогер Михаил Литвин на своем BMW попал в ДТП в Москве. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах.
Известный видеоблогер попал в ДТП в Москве
Фото: InstagramInstagram
Согласно предварительным данным, авария произошла на Мосфильмовской улице.
"Известный блогер Михаил Литвин попал на своем BMW в ДТП на Мосфильмовской улице, он столкнулся с каршеринговым автомобилем", - добавил собеседник.
Как пояснили представители ГУ МВД по столице, авария действительно была. В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Причина аварии в настоящий момент не уточняется, расследование продолжается.
Ранее Следственный комитет России начал расследование после появления на канале Литвина ролика, в котором вертолет взлетел с примотанным скотчем человеком. Мужчину прикрепили к вертолету, когда он еще находился на поле. Воздушное судно у владельца отобрали, пилот отстранен от полетов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ДТП,BMW,Михаил Литвин,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
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