Известный видеоблогер попал в ДТП в Москве

Согласно предварительным данным, авария произошла на Мосфильмовской улице.
"Известный блогер Михаил Литвин попал на своем BMW в ДТП на Мосфильмовской улице, он столкнулся с каршеринговым автомобилем", - добавил собеседник.
Как пояснили представители ГУ МВД по столице, авария действительно была. В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Причина аварии в настоящий момент не уточняется, расследование продолжается.
Ранее Следственный комитет России начал расследование после появления на канале Литвина ролика, в котором вертолет взлетел с примотанным скотчем человеком. Мужчину прикрепили к вертолету, когда он еще находился на поле. Воздушное судно у владельца отобрали, пилот отстранен от полетов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.