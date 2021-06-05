Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В российском регионе перевернулся грузовик с детьми

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
Более 20 человек, среди которых пять детей, пострадали в результате опрокидывании грузового автомобиля в Республике Тыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Грузовик с людьми опрокинулся в Тыве
Фото: ТАССТАСС
ДТП произошло в Чаа-Хольском районе. Пассажиры ехали в не оборудованном для людей кузове грузовика ГАЗ.
По данным ТАСС, госпитализированы девять человек, из них двое детей. Шестеро пострадавших доставлены в больницу столицы региона Кызыл, трое остаются в районной больнице.
«Интерфакс» сообщает, что все находившиеся в грузовике были членами одной семьи и ехали на праздник из одного села в другое.
ДТП,РИА Новости,Интерфакс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители