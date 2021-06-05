Грузовик с людьми опрокинулся в Тыве

Более 20 человек, среди которых пять детей, пострадали в результате опрокидывании грузового автомобиля в Республике Тыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Фото: ТАСС ТАСС

ДТП произошло в Чаа-Хольском районе. Пассажиры ехали в не оборудованном для людей кузове грузовика ГАЗ.

По данным ТАСС, госпитализированы девять человек, из них двое детей. Шестеро пострадавших доставлены в больницу столицы региона Кызыл, трое остаются в районной больнице.