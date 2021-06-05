Грузовик с людьми опрокинулся в Тыве

Более 20 человек, среди которых пять детей, пострадали в результате опрокидывании грузового автомобиля в Республике Тыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
ДТП произошло в Чаа-Хольском районе. Пассажиры ехали в не оборудованном для людей кузове грузовика ГАЗ.
По данным ТАСС, госпитализированы девять человек, из них двое детей. Шестеро пострадавших доставлены в больницу столицы региона Кызыл, трое остаются в районной больнице.
«Интерфакс» сообщает, что все находившиеся в грузовике были членами одной семьи и ехали на праздник из одного села в другое.