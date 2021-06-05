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В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Деловая газета "Взгляд"иещё 12
5 июня 2021
Автобус «Лиаз» наехал на столб в Ярославле, 10 человек госпитализированы, сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
Автобус влетел в столб в Ярославле: 10 человек пострадали
Фото: ТАССТАСС
«На Тутаевском шоссе в Ярославле автобус «Лиаз» под управлением мужчины 1967 года рождения совершил наезд на столб электроосвещения», – приводит ТАСС сообщение.
По данным ведомства, в результате ДТП в больницу доставлены 9 пассажиров и водитель автобуса. На место происшествия прибыли медики и сотрудники ДПС ГИБДД. Проводится проверка.
В субботу грузовой автомобиль с пассажирами опрокинулся в Туве, пострадал 21 человек. Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Однако позже виновника аварии нашли и задержали.
ДТП,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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