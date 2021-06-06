Россиянин на BMW насмерть сбил ребенка на велосипеде

В Новосибирске россиянин 1979 года рождения насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде. Следственное управление СК России по Новосибирской области проведет доследственную проверку по факту ДТП, сообщается на сайте СК.
ДТП произошло в субботу, 5 июня, в Октябрьском районе. Мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля BMW X6 проехал на красный сигнал и совершил наезд, ребенок скончался на месте от полученных травм.
«Следственный комитет инициировал передачу материалов из органов МВД. В ближайшее время в установленном законом порядке по данному вопросу будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.
Ранее житель Санкт-Петербурга сбил пятилетнюю девочку на электросамокате, после чего скрылся с места происшествия и утопил транспортное средство в Неве. После наезда девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков.