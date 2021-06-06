Россиянин на BMW насмерть сбил ребенка на велосипеде

ДТП произошло в субботу, 5 июня, в Октябрьском районе. Мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля BMW X6 проехал на красный сигнал и совершил наезд, ребенок скончался на месте от полученных травм.