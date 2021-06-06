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Машина вылетела в кювет под Волгоградом: погибли женщина и подросток

Мир24иещё 10
21 час назад
В результате ДТП под Волгоградом погибли женщина и подросток, еще двое детей пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК России по Волгоградской области Наталию Рудник.
Машина вылетела в кювет: погибли женщина и подросток
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
ДТП произошло днем в воскресенье, 6 июня. На трассе Самара-Волгоград возле поселка Зеленый 29-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля, и машина опрокинулась в кювет.
14-летний мальчик скончался на месте, его 9-летний брат и 13-летняя сестра госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи. Водителя машины также доставили в медучреждение, но спасти женщину врачи не смогли.
Рудник уточнила, что дети ехали от родственников домой. Их мать находилась в другой машине. По данному факту организована проверка.
В конце мая ДТП с участием трех автомобилей произошло в городе Бор Нижегородской области. Четыре человека погибли на месте, госпитализированы были трое, в том числе два ребенка.
ДТП,СКР,РИА Новости,
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