Машина вылетела в кювет: погибли женщина и подросток

В результате ДТП под Волгоградом погибли женщина и подросток, еще двое детей пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК России по Волгоградской области Наталию Рудник.

ДТП произошло днем в воскресенье, 6 июня. На трассе Самара-Волгоград возле поселка Зеленый 29-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля, и машина опрокинулась в кювет.

14-летний мальчик скончался на месте, его 9-летний брат и 13-летняя сестра госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи. Водителя машины также доставили в медучреждение, но спасти женщину врачи не смогли.

Рудник уточнила, что дети ехали от родственников домой. Их мать находилась в другой машине. По данному факту организована проверка.