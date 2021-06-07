Стали известны детали ДТП, в котором погибла народная артистка Римма Волкова

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла народная артистка России Римма Волкова , пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Кадр из видео/Rimma Volkova/YouTube Кадр из видео/Rimma Volkova/YouTube

ДТП произошло 6 июня в 17:30 на 42-м километре автодороги Петергоф — Кейкино в Ломоносовском районе Ленобласти. Предположительно, 48-летний мужчина при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем под управлением 61-летнего мужчины.

На месте погибли 61-летний водитель второго автомобиля и его 80-летняя пассажирка — певица Римма Волкова, еще одна пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Пострадал и водитель первой машины.

Известно, что у выжившей пассажирки такая же фамилия, как у певицы. У пострадавшей диагностировали травмы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. Была ведущей солисткой Кировского театра с 1967 по 1993 год. С 2000 года до конца жизни — преподаватель сольного пения петербургской Музыкальной школы им. Н. А. Римского-Корсакова. За 26 лет сценической карьеры в Мариинском театре певица исполнила практически все партии лирико-колоратурного сопрано в репертуаре театра. Также у нее был значительный камерный репертуар.