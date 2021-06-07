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Массовое ДТП в центре Москвы сняли на видео

Lenta.ruиещё 8
4 часа назад
На Кутузовском проспекте столкнулись семь автомобилей, пострадала пассажирка такси, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Twitter. Видео последствий аварии опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».
На кадрах видно, что люди окружили машину такси – в нее врезался грузовик. Несколько поврежденных автомобилей уже отъехали на обочину, на дороге остались четыре машины. Из-за ДТП на проспекте уже начала образовываться пробка.
По данным ведомства, на Кутузовском проспекте ограничено движение по двум полосам из пяти. Уточняется, что медики осматривают пострадавшую пассажирку такси. Решается вопрос о ее госпитализации.
Ранее стало известно о массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. В результате столкновения четырех грузовиков погиб водитель КАМАЗа. Он врезался в три автомобиля, которые ждали зеленого сигнала светофора.
ДТП,Видео,ГИБДД,
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