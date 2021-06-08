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Появилось видео столкновения поезда с машиной на ж/д переезде в Анапе

Газета.Ru
4 часа назад
В Краснодарском крае начато расследование ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. Погибли водитель и пассажир машины, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Появилось видео столкновения поезда с машиной на ж/д переезде в Анапе
Фото: nvrsk_road/vk.comnvrsk_road/vk.com
Недалеко от Анапы автомобиль «Toyota» выехал на железнодорожный переезд, несмотря на работавшую сигнализацию перед приближающимся поездом «Москва — Анапа», отмечают в пресс-службе.
«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за ЧП на несколько часов задержаны пассажирские поезда сообщением Санкт — Петербург — Анапа и Смоленск — Анапа.
Ранее сообщалось, что в Туве перевернулся грузовой автомобиль, в котором был 21 пассажир, в том числе пятеро детей. Погибших нет, семь человек госпитализированы.
ДТП,Toyota,Toyota Motors,
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