Появилось видео столкновения поезда с машиной на ж/д переезде в Анапе

В Краснодарском крае начато расследование ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. Погибли водитель и пассажир машины, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Уточняется, что из-за ЧП на несколько часов задержаны пассажирские поезда сообщением Санкт — Петербург — Анапа и Смоленск — Анапа.

Ранее сообщалось, что в Туве перевернулся грузовой автомобиль, в котором был 21 пассажир, в том числе пятеро детей. Погибших нет, семь человек госпитализированы.