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Дети за рулем стали участниками 49 ДТП в 2021 году

Car.ru
5 часов назад
В России зафиксировано 49 ДТП с детьми-водителями до 16 лет. Шестеро из них погибли, 43 – пострадали. 34 аварии произошло по неосторожности несовершеннолетних.
Дети за рулем стали участниками 49 ДТП в 2021 году
Фото: Car.ruCar.ru
По сравнению с показателями прошлого года число аварий с несовершеннолетними за рулем сократилось на 36 %. Вместе с тем наблюдается рост количества пострадавших в таких авариях. Число жертв выросло в три раза.
С начала 2021 года в целом по стране погибли 150 детей на дорогах, в это число входят и пассажиры, и пешеходы, и водители несовершеннолетнего возраста.
Ярким примером может послужить ситуация, произошедшая 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области. Там шестеро подростков находились в машине будучи в нетрезвом состоянии. За рулем был мальчик 14 лет. Автомобиль врезался в дерево, все, кто в нем находился, погибли.
Аналогичные ситуации наблюдаются и в других странах. В США две девочки-подростка 14 и 15 лет катались на электрокаре с автопилотом. Водить машину они не умели. Автомобиль с несовершеннолетними врезался в полицейскую машину, все выжили.
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