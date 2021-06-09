Дети за рулем стали участниками 49 ДТП в 2021 году

В России зафиксировано 49 ДТП с детьми-водителями до 16 лет. Шестеро из них погибли, 43 – пострадали. 34 аварии произошло по неосторожности несовершеннолетних.

По сравнению с показателями прошлого года число аварий с несовершеннолетними за рулем сократилось на 36 %. Вместе с тем наблюдается рост количества пострадавших в таких авариях. Число жертв выросло в три раза.

С начала 2021 года в целом по стране погибли 150 детей на дорогах, в это число входят и пассажиры, и пешеходы, и водители несовершеннолетнего возраста.

Ярким примером может послужить ситуация, произошедшая 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области. Там шестеро подростков находились в машине будучи в нетрезвом состоянии. За рулем был мальчик 14 лет. Автомобиль врезался в дерево, все, кто в нем находился, погибли.