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На западе Москвы машина врезалась в остановку

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
На западе Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. Авария произошла на Живописной улице у дома 12, корпуса 1. В результате пострадала водитель автомобиля, ее госпитализировали.
В Москве машина врезалась в остановку
Фото: Дептранс.ОперативноДептранс.Оперативно
Движение транспорта на проезжей части не было затруднено. По данным источника ТАСС в экстренных службах, женщина не справила с управлением. После оказания медпомощи ее отпустили.
Ранее в Петербурге автобус наехал на фонарный столб и повис. ДТП произошло 27 мая на Ленинском проспекте у дома 90, пострадали шесть человек. Петербургские власти заявили, что причиной аварии стал человеческий фактор.
ДТП,Правительство Санкт-Петербурга,
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