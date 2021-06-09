В Москве машина врезалась в остановку

На западе Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. Авария произошла на Живописной улице у дома 12, корпуса 1. В результате пострадала водитель автомобиля, ее госпитализировали.
Фото: Дептранс.ОперативноДептранс.Оперативно
Движение транспорта на проезжей части не было затруднено. По данным источника ТАСС в экстренных службах, женщина не справила с управлением. После оказания медпомощи ее отпустили.
Ранее в Петербурге автобус наехал на фонарный столб и повис. ДТП произошло 27 мая на Ленинском проспекте у дома 90, пострадали шесть человек. Петербургские власти заявили, что причиной аварии стал человеческий фактор.