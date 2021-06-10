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Движение по Волоколамскому тоннелю перекрыли в направлении области

Вечерняя Москваиещё 1
8 часов назад
Движение автотранспорта по Волоколамскому тоннелю в Москве временно перекрыто в направлении Московской области. Об этом вечером среды, 9 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.
Движение по Волоколамскому тоннелю перекрыли
Фото: mos.ru / Максим Денисовmos.ru / Максим Денисов
Данное ограничение связано с проведением дорожных работ. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
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