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Движение по Волоколамскому тоннелю перекрыли в направлении области
Вечерняя Москва
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8 часов назад
Движение автотранспорта по Волоколамскому тоннелю в Москве временно перекрыто в направлении Московской области. Об этом вечером среды, 9 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.
Фото:
mos.ru / Максим Денисов
mos.ru / Максим Денисов
Данное ограничение связано с проведением дорожных работ. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, говорится в
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-канале «Дептранс. Оперативно».
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