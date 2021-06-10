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При падении автобуса в ущелье в Перу погибли 17 человек

Газета.Ru
6 часов назад
Автобус с пассажирами упал в ущелье в провинции Патас на севере Перу, в результате чего погибли 17 человек и еще шесть пострадали, сообщает радио RPP.
Автобус упал в ущелье в Перу
Фото: DepositphotosDepositphotos
Транспортное средство, ехавшее из Трухильо в Патаз, сошло с дороги и упало с высоты 200 м. В салоне находились 33 пассажира, среди которых были дети. Пострадавших направили в больницы. По словам регионального менеджера по транспортировке Эдита Чуко, причиной аварии могло стать плохое состояние дорог в районе.
Он также сообщил, что в настоящее время на месте происшествия проводится расследование. "На данный момент тела все еще поднимаются, полиция все еще проводит расследование. Мы с инспекторами проводим проверку, отправили в этот район группу", — сказал Чуко. В апреле текущего года в центральной части Перу опрокинулся пассажирский автобус. Жертвами ДТП стали 20 человек.
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