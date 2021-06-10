В Свердловской области автобус въехал в остановку с людьми

В Лесном Свердловской области у автобуса отказали тормоза, и он въехал в остановку. Шесть человек погибли, четверо пострадали.
«Автобус вез рабочих на завод», — рассказал URA.RU собственный источник. «Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Там пообещали предоставить информацию позже.
«Пятнадцать человек доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Свердловской области», — уточняет ТАСС.
ДТП произошло в городском поселке Горном в Лесном, на улице Калинина, дополняет РИА «Новости».