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После ДТП с автобусом в Свердловской области возбудили дело

ТАССиещё 11
8 часов назад
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области, где погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"В Свердловской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, при движении у автобуса возникла неисправность, в результате чего водитель транспортного средства потерял управление и наехал на людей, которые шли на работу на местное предприятие. По данным пресс-службы, все погибшие были пешеходами. "Пятеро других человек также из числа пешеходов получили травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь", - отметили в СК.
Следователи проводят осмотр места происшествия, проводят допросы пострадавших и очевидцев случившегося. Назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе автотехническая (для определения возможной неисправности автобуса) и судебно-медицинские.
ДТП,ИТАР-ТАСС,
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