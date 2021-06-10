После ДТП с автобусом в Свердловской области возбудили дело

"В Свердловской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказано в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, при движении у автобуса возникла неисправность, в результате чего водитель транспортного средства потерял управление и наехал на людей, которые шли на работу на местное предприятие. По данным пресс-службы, все погибшие были пешеходами. "Пятеро других человек также из числа пешеходов получили травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь", - отметили в СК.