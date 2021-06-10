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Накрыло проезжую часть и автобус: появилось видео обрушения здания в Корее

ТК «Звезда»
7 часов назад
Обрушившееся здание в корейском Кванджу, которое предназначалось к сносу, жутко напугало не только работников строительной площадки, но проезжающих мимо автомобилистов, так как падение пятиэтажки пришлось прямо на проезжую часть.
В Корее здание рухнуло на проезжую часть и автобус с людьми
Фото: TwitterTwitter
Видеорегистратор машины, движущейся в этот момент по направлению к месту ЧП, зафиксировал внезапный момент падения строения, которое вдруг стало заваливаться всей своей глыбой налево и рухнуло прямо перед автомобилем, водитель которого тут же применил экстренное торможение.
В результате обрушения строения, которое было уже подготовлено к сносу рабочими, оно упало не по той траектории, которая планировалась, и накрыло стройплощадку, на которой находился автобус с людьми. Под обломками оказались погребены рабочие.
Девять человек погибли на месте, еще восемь - получили серьезные травмы. Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 17 человек.
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