В Корее здание рухнуло на проезжую часть и автобус с людьми

Обрушившееся здание в корейском Кванджу, которое предназначалось к сносу, жутко напугало не только работников строительной площадки, но проезжающих мимо автомобилистов, так как падение пятиэтажки пришлось прямо на проезжую часть.

Фото: Twitter Twitter

Видеорегистратор машины, движущейся в этот момент по направлению к месту ЧП, зафиксировал внезапный момент падения строения, которое вдруг стало заваливаться всей своей глыбой налево и рухнуло прямо перед автомобилем, водитель которого тут же применил экстренное торможение.