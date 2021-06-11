Еще двух человек задержали по делу о смертельном ДТП с автобусом в Свердловской области

Как сообщает ведомство, в настоящее время по уголовному делу задержаны трое подозреваемых, в числе которых находится 56-летний водитель, находившийся за рулем автобуса, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого автобус.

В СК уточнили, что дополнительно было открыто уголовное дело по части 3 статьи 266 УК РФ («недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», а также «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Новое дело заведено по статье «Недоброкачественный ремонт транспортных средств». При этом оно было объединено в одно производство с вышеуказанными делами.