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Еще двух человек задержали по делу о смертельном ДТП с автобусом в Свердловской области

Газета.Ru
55 минут назад
Следователи завели третье уголовное дело и задержали еще двух человек после ДТП с автобусом в закрытом городе Лесной в Свердловской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
Еще двух человек задержали по делу о смертельном ДТП с автобусом в Свердловской области
Фото: СК РФСК РФ
Как сообщает ведомство, в настоящее время по уголовному делу задержаны трое подозреваемых, в числе которых находится 56-летний водитель, находившийся за рулем автобуса, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого автобус.
В СК уточнили, что дополнительно было открыто уголовное дело по части 3 статьи 266 УК РФ («недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», а также «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Новое дело заведено по статье «Недоброкачественный ремонт транспортных средств». При этом оно было объединено в одно производство с вышеуказанными делами.
ДТП,СКР,РИА Новости,
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