Четыре человека погибли в ДТП под Белгородом

В Белгородской области произошло столкновение двух легковушек на федеральной автотрассе «Крым». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look PressKonstantin Kokoshkin Global Look Press
«Сегодня около 19 часов 30 минут на 651 километре федеральной автодороги «Крым» на территории Яковлевского городского округа произошло столкновение двух автомобилей – Ford Focus и «ВАЗ 2112», - говорится в сообщении.
В результате аварии, по сообщению пресс-службы, погибли оба водителя и два пассажира «ВАЗ 2112».
На данный момент выясняется причина ДТП.