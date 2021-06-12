Выезд на встречку: Как погибла Римма Волкова

Авария с участием автомобилей Datsun и Peugeot произошла 6 июня на трассе Петергоф - Кейкино. В результате ДТП, по данным главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, погибли женщина и водитель автомобиля Datsun, еще два человека - пассажирка этого же автомобиля и водитель Peugeot - получили травмы и были госпитализированы. Имен погибших и пострадавших в ведомстве не уточнили, однако в музыкальной школе им. Римского-Корсакова сообщали
, что в аварии погибла 80-летняя народная артистка Римма Волкова. Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту данной аварии.