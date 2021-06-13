В США автомобиль протаранил донорский центр

В США три человека погибли в результате въезда автомобиля в здание донорского центра. Об этом сообщает NBC News.

Фото: wpxi.com wpxi.com

Инцидент произошёл в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. По данным телеканала, после того как автомобиль протаранил здание, начался пожар.

В результате происшествия погибли три человека, ещё трое пострадали. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, ещё один получил лёгкие травмы, третий пострадавший — медицинский работник — отравился угарным газом.

В свою очередь CBS Pittsburgh сообщает о частичном обрушении пострадавшего здания. Также есть информации о том, что внутри заблокированы несколько человек.