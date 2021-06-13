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В США автомобиль протаранил донорский центр

News.ruиещё 1
40 минут назад
В США три человека погибли в результате въезда автомобиля в здание донорского центра. Об этом сообщает NBC News.
В США автомобиль протаранил донорский центр
Фото: wpxi.comwpxi.com
Инцидент произошёл в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. По данным телеканала, после того как автомобиль протаранил здание, начался пожар.
В результате происшествия погибли три человека, ещё трое пострадали. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, ещё один получил лёгкие травмы, третий пострадавший — медицинский работник — отравился угарным газом.
В свою очередь CBS Pittsburgh сообщает о частичном обрушении пострадавшего здания. Также есть информации о том, что внутри заблокированы несколько человек.
Ранее стало известно, что в подмосковном городе Клин грузовик въехал в автомобиль ДПС. В результате аварии один сотрудник погиб, ещё один получил травмы.
ДТП,ГИБДД,телеканал NBC,CBS,
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