По словам правоохранителей, инцидент произошел вечером 12 июня. Двое парней ехали на электросамокатах, и один из них на скорости столкнулся с пожилым жителем Уфы. Ранее ряд СМИ написали, что двое неизвестных парней сбили 84-летнего пенсионера, в результате чего его пришлось госпитализировать.

По данным регионального МВД, с начала года в Уфе во время управления электросамокатами травмы получили как минимум семь человек. Анализ показал, что зачастую причинами этого становятся внезапный выезд человека на самокате на проезжую часть или движение по ней.