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В Уфе парень на электросамокате сбил пенсионера

ТАСС
1 час назад
Парень на электросамокате сбил пенсионера в столице Башкирии Уфе. Пожилой человек получил травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"С таким заявлением обратился сын уфимского пенсионера. Сейчас отделом полиции 7 города Уфы проводится проверка и устанавливаются личности людей, которые причинили телесные повреждения пожилому человеку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказал собеседник агентства.
По словам правоохранителей, инцидент произошел вечером 12 июня. Двое парней ехали на электросамокатах, и один из них на скорости столкнулся с пожилым жителем Уфы. Ранее ряд СМИ написали, что двое неизвестных парней сбили 84-летнего пенсионера, в результате чего его пришлось госпитализировать.
По данным регионального МВД, с начала года в Уфе во время управления электросамокатами травмы получили как минимум семь человек. Анализ показал, что зачастую причинами этого становятся внезапный выезд человека на самокате на проезжую часть или движение по ней.
ДТП,Видео,МВД,ИТАР-ТАСС,
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