Российская пенсионерка самостоятельно нарисовала дорожную зебру

Пенсионерка из города Бийска Алтайского края самостоятельно нарисовала дорожную разметку. Россиянка не стала ждать, когда благоустройством займутся коммунальщики, сообщает издание «Подъем».

Фото: telegram-канал @pdmnews.ru telegram-канал @pdmnews.ru

Женщина нарисовала зебру на пресечении улиц Ломоносова и Пугачева. Чтобы обустроить пешеходный переход, 69-летняя пенсионерка взяла тряпку, палку и белую краску. По данным издания, она устала ждать, когда работы проведет коммунальная служба.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства пообещали привести участок в порядок и в ближайшее время разметить пешеходный переход в соответствии с правилами.

«Подрядчик через три дня только в город приедет, сейчас на другом объекте. Самоуправством это не назовешь. Ну, осталась у бабушки краска, решила она доброе дело сделать, но она, конечно, кисточкой как могла махала. Хулиганством тоже не назовешь, она же с благими намерениями», — отметили коммунальщики.