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Российская пенсионерка самостоятельно нарисовала дорожную зебру

Lenta.ru
1 час назад
Пенсионерка из города Бийска Алтайского края самостоятельно нарисовала дорожную разметку. Россиянка не стала ждать, когда благоустройством займутся коммунальщики, сообщает издание «Подъем».
Российская пенсионерка самостоятельно нарисовала дорожную зебру
Фото: telegram-канал @pdmnews.rutelegram-канал @pdmnews.ru
Женщина нарисовала зебру на пресечении улиц Ломоносова и Пугачева. Чтобы обустроить пешеходный переход, 69-летняя пенсионерка взяла тряпку, палку и белую краску. По данным издания, она устала ждать, когда работы проведет коммунальная служба.
В управлении жилищно-коммунального хозяйства пообещали привести участок в порядок и в ближайшее время разметить пешеходный переход в соответствии с правилами.
«Подрядчик через три дня только в город приедет, сейчас на другом объекте. Самоуправством это не назовешь. Ну, осталась у бабушки краска, решила она доброе дело сделать, но она, конечно, кисточкой как могла махала. Хулиганством тоже не назовешь, она же с благими намерениями», — отметили коммунальщики.
В октябре 2020 года жителей Ярославля возмутил дорожный знак пешеходного перехода на пересечении улицы Мостецкой и дороги на Красный Бор. Его обнесли оградой, в результате чего получился загон. Произошедшее назвали издевательством над прекрасным, уютным и изящным городом.
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