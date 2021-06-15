Сбившему насмерть в Улан-Удэ подростков вынесли приговор

"Закончено рассмотрение уголовного дела по обвинению в угоне автомобиля, а также нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух подростков. Приговором суда подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ, пунктам "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении.