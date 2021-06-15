Сбившему насмерть в Улан-Удэ подростков вынесли приговор

Водитель оставил автомобиль и скрылся, но позже его задержали. Как выяснилось, незадолго до аварии мужчина угнал автомобиль у родственника, а в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, ехал в сумерках без включенных фар и габаритных огней с превышением допустимой скорости.