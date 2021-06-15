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Столкнулись 3 авто: крупное ДТП на Садовом кольце в Москве

Вероника Полынина
6 часов назад
На Садовом кольце в Москве произошло крупное ДТП, один человек госпитализирован.
Как сообщает телеграм-канал Mash, в районе дома номер 6 на Смоленской площади столкнулись три автомобиля: Mercedes, Mitsubishi и Volkswagen.
В аварии пострадал водитель Mercedes – им оказался председатель правления «Интерпромбанка» Альберт Тимаков. В прошлом году ЦБ отозвал лицензию у этого банка.
По предварительной информации, виновник ДТП – водитель Mitsubishi. Он выехал на встречную полосу.
Из-за столкновения автомобилей на Смоленской площади движение на внутренней стороне Садового кольца ограничили до двух полос.
Как отмечает Mash, авария произошла примерно на том же месте, где в июне 2020 года актер Михаил Ефремов выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada курьера Сергея Захарова, а в апреле 2021-го устроил массовое ДТП блогер Эдвард Бил.
1 апреля на Смоленской площади произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу. Травмы в результате аварии получила сотрудница Госдумы Мария Артемова.
ДТП,Видео,Volkswagen,Mitsubishi,Lada,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ГИБДД,Интерпромбанк,Центральный банк России,Госдума,
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