Столкнулись 3 авто: крупное ДТП на Садовом кольце в Москве

Из-за столкновения автомобилей на Смоленской площади движение на внутренней стороне Садового кольца ограничили до двух полос.
Как отмечает Mash, авария произошла примерно на том же месте, где в июне 2020 года актер Михаил Ефремов выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada курьера Сергея Захарова, а в апреле 2021-го устроил массовое ДТП блогер Эдвард Бил.
1 апреля на Смоленской площади произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу. Травмы в результате аварии получила сотрудница Госдумы Мария Артемова.