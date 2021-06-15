Столкнулись 3 авто: крупное ДТП на Садовом кольце в Москве

На Садовом кольце в Москве произошло крупное ДТП, один человек госпитализирован.

Volkswagen. Как сообщает телеграм-канал Mash, в районе дома номер 6 на Смоленской площади столкнулись три автомобиля: Mercedes, Mitsubishi

В аварии пострадал водитель Mercedes – им оказался председатель правления «Интерпромбанка» Альберт Тимаков. В прошлом году ЦБ отозвал лицензию у этого банка.

По предварительной информации, виновник ДТП – водитель Mitsubishi. Он выехал на встречную полосу.

Из-за столкновения автомобилей на Смоленской площади движение на внутренней стороне Садового кольца ограничили до двух полос.

Как отмечает Mash, авария произошла примерно на том же месте, где в июне 2020 года актер Михаил Ефремов выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada курьера Сергея Захарова , а в апреле 2021-го устроил массовое ДТП блогер Эдвард Бил.