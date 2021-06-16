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Шесть военных пострадали при ДТП в Калининградской области

Газета.Ru
6 часов назад
Шестеро военнослужащих пострадали в результате столкновения военного автобуса с трактором в Неманском городском округе Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс».
Военные пострадали при ДТП под Калининградом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел около 10.40 в среду, 16 июня, на участке дороги между Лунино и Ульяново. Отмечается, что при ДТП военнослужащие получили ранения различной степени тяжести.
В настоящее время уточняется все подробности произошедшего.
Неманский городской округ расположен на севере области, он граничит с Литвой.
В феврале подмосковном Одинцово произошло массовое ДТП с участием зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.
В январе текущего года сообщалось, что в колонну автобусов с военнослужащими в Подмосковье врезался самосвал. В результате ДТП погибли четыре человека и сорок один получил травмы
ДТП,
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