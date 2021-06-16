Штрафовать не будут: ГИБДД об отсутствии техосмотра при ДТП

Автовладельцев не будут наказывать при ДТП, в случае, если у них будет отсутствовать техосмотр машины. Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин, передает ТАСС.

«В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», — заявил Чипурин.

Госдума приняла закон, отменяющий необходимость техосмотра автомобиля для получения полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Принятый Госдумой закон исключает необходимость техосмотра для получения ОСАГО, также водителю не нужно будет предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра, передает РИА «Новости».

Эти изменения должны вступить в силу с 22 августа 2021 года.

РИА Новости

«Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно была перенесено в этот закон. В принципе, все согласны – и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России – с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», – заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он добавил, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился незаконный бизнес.

«Возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет», – указал он.

Отмена обязательной процедуры прохождения технического осмотра (ТО) транспортного средства перед получением полиса ОСАГО - позитивный сигнал для всех автовладельцев. Так инициативу депутатов Госдумы РФ оценил автоэксперт Владимир Сажин . В беседе со «Звездой» он уточнил, что данная процедура всегда носила формальный характер.

«Техосмотр в основном покупался за деньги. Мало кто его проходил официально. Машины сейчас почти все новые, и ТО дается на несколько лет вперед. Автолюбитель, который следит за своей машиной, не нуждается в техосмотре. Ну а тот, которому все равно, никогда не проходит ТО», - заявил Сажин.

Министерство внутренних дел РФ предлагает сделать техосмотр легковых автомобилей физических лиц добровольным. Соответствующие предложения в правительство о внесении изменений в законодательство подготовлены. Об этом сообщил агентству РИА Новости начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. А накануне Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, согласно которым с 22 августа при оформлении договора ОСАГО страховщики не будут проверять диагностические карты.

РИА Новости

"МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ 170 "О техническом осмотре" и 196 "О безопасности дорожного движения", где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной", - цитирует главу Госавтоинспекции агентство РИА Новости.

Этот механизм позволит Госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь, автобусов, поскольку действующим законодательством предусмотрено участие сотрудников ГИБДД в этой процедуре - ведь зачастую техническая неисправность автобусов и грузовиков является сопутствующей причиной тяжелых аварий.

Стоимость оформления страхового полиса ОСАГО в России может увеличиться на 30% из-за предлагаемых Центральным банком и Минфином изменений. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

Речь идёт об увеличении лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тысяч рублей до 2 млн рублей, уходе от учёта износа деталей и отказе от коэффициентов территории и мощности двигателя.

Эксперты полагают, что реформа потребует увеличения тарифов минимум на 30%. Их предположения основываются на прошлом опыте. Так, предложенные страховыми фирмами в 2019 году изменения в ОСАГО вызвали ощутимый рост цен.