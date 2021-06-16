Четыре человека стали жертвами ДТП под Рязанью

Водитель и три пассажира ВАЗ-21124 погибли при столкновении с грузовиком MAN на трассе Р-22 "Каспий" в Рязанской области. Об этом в среду сообщается на сайте регионального УМВД

"В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, возраст которых уточняется. Несовершеннолетних среди погибших нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла около 17:55 в Скопинском районе около села Гремячка на 251-м км автодороги Р-22 "Каспий". Легковой автомобиль ВАЗ-21124 под управлением 48-летнего жителя Тамбова, двигавшегося со стороны Москвы, столкнулся с тягачом MAN с полуприцепом, которым управлял 42-летний тамбовчанин.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением, после чего совершил столкновение с движущимся со стороны встречного движения грузовиком. Водитель грузового автомобиля за медицинской помощью не обращался.