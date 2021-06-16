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В ДТП с грузовиком в Рязанской области погибли четыре человека

ТАССиещё 2
6 часов назад
Водитель и три пассажира ВАЗ-21124 погибли при столкновении с грузовиком MAN на трассе Р-22 "Каспий" в Рязанской области. Об этом в среду сообщается на сайте регионального УМВД.
Четыре человека стали жертвами ДТП под Рязанью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, возраст которых уточняется. Несовершеннолетних среди погибших нет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, авария произошла около 17:55 в Скопинском районе около села Гремячка на 251-м км автодороги Р-22 "Каспий". Легковой автомобиль ВАЗ-21124 под управлением 48-летнего жителя Тамбова, двигавшегося со стороны Москвы, столкнулся с тягачом MAN с полуприцепом, которым управлял 42-летний тамбовчанин.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением, после чего совершил столкновение с движущимся со стороны встречного движения грузовиком. Водитель грузового автомобиля за медицинской помощью не обращался.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение автотранспорта на данном участке дороги не перекрывалось. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
ДТП,Lada,МВД,
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