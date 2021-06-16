Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Bently с дочерью бизнесмена Хихинашвили въехал в трамвай в Москве

Вероника Полынина
2 часа назад
На Лесной улице в Москве столкнулись трамвай и автомобиль Bently, сообщает телеграм-канал 112.
По информации канала, за рулем автомобиля стоимостью около 20 млн рублей находилась дочь бизнесмена Теймураза Хихинашвили Лимор Хихинашвили.
Владелицей машины значится супруга бизнесмена Жанна Хихинашвили.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Bently. Пострадавших нет. Маршруты трамваев 7 и 9 временно изменены — вместо Тверской Заставы трамваи ходят до метро «Новослободская».
Теймураз Хихинашвили — президент российской компании «Патеро-Девелопмент», построившей торговые центры «Времена года» и «Золотой Вавилон», председатель совета директоров ЗАО «ТБФ Девелопмент», председатель совета директоров ОАО «Славнефть-Восток».
Лимор Хихинашвили несколько лет назад вышла замуж за сына бизнесмена Георгия Елашвили - председателя компании «GMR Планета гостеприимства», владеющего московской сетью Sbarro, а также множеством кафе и отелей. Празднование состоялось в выставочном комплексе «Манеж». Для двух тысяч гостей выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители и Диана Гурцкая. Ведущими праздника были Андрей Малахов и Николай Басков.
ДТП,Видео,Теймураз Хихинашвили,Тамара Гвердцители,Диана Гурцкая,Андрей Малахов,Григорий Лепс,Николай Басков,Филипп Киркоров,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители