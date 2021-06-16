Bently с дочерью бизнесмена Хихинашвили въехал в трамвай в Москве

На Лесной улице в Москве столкнулись трамвай и автомобиль Bently, сообщает телеграм-канал 112.
По информации канала, за рулем автомобиля стоимостью около 20 млн рублей находилась дочь бизнесмена Теймураза Хихинашвили Лимор Хихинашвили.
Владелицей машины значится супруга бизнесмена Жанна Хихинашвили.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Bently. Пострадавших нет. Маршруты трамваев 7 и 9 временно изменены — вместо Тверской Заставы трамваи ходят до метро «Новослободская».
Теймураз Хихинашвили — президент российской компании «Патеро-Девелопмент», построившей торговые центры «Времена года» и «Золотой Вавилон», председатель совета директоров ЗАО «ТБФ Девелопмент», председатель совета директоров ОАО «Славнефть-Восток».