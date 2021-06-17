МВД России публикует статистику ДТП с участием средств индивидуальной мобильности

«МВД России
информирует, что с января по май 2021 года в Российской Федерации зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%. В этом году таких аварий зарегистрировано в Москве - 24, Санкт-Петербурге - 22, Краснодарском крае - 12, Республике Татарстан - 7 и Свердловской области - 6. За 5 месяцев в указанных ДТП в Российской Федерации погибло 2 человека и ранено 119», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
. Правовой статус средств индивидуальной мобильности в настоящее время не определен. Разработку соответствующего проекта постановления Правительства Российской Федерации
осуществляет Минтранс
России. Вместе с тем в соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 г. 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и от 29 декабря 2017 г. 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции в полной мере наделены полномочиями по реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.