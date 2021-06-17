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Число ДТП с электросамокатами в России в 2020 году выросло на 200%

ТАССиещё 2
1 час назад
Количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России с начала года выросло почти на 200% и составило 112. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Число ДТП с электросамокатами выросло на 200%
Фото: ТАССТАСС
"МВД России информирует, что с января по май 2021 года в РФ зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%", - сказала она.
По словам Волк, в этом году в Москве зарегистрировано 24 такого рода аварий, в Санкт-Петербурге - 22, в Краснодарском крае - 12, в Татарстане - 7 и в Свердловской области - 6.
"За 5 месяцев в указанных ДТП погибли 2 человека и ранены 119", - добавила представитель МВД.
ДТП,МВД,
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