Пес сбил мужчину на "зебре" и скрылся с места ДТП

Ежедневно в мире происходят сотни аварий на пешеходных переходах, и видеоролики об этом мало трогают сердца зрителей из-за своего однообразия. Где-то пешеход (реже велосипедист) выбегает на красный свет, где-то послушно идет на зеленый, но итог один - на него налетает быстро мчащийся автомобиль.

Фото: ТАСС ТАСС

Но сегодняшнее видео, снятое где-то в далекой Мексике, стало вирусным из-за необычного состава участников ДТП. Пострадавшим, как это часто бывает, оказался двуногий пешеход, а вот виновником аварии, двигавшимся с явным превышением скорости, стал молодой пес рыжего окраса.

Как он мог сбить с ног здорового молодого мужчину, спросите вы. Очень просто - ловко попав нужный момент в опорную ногу. Падение, судя по тому, как нелегко пострадавший потом поднимался с асфальта, было чрезвычайно болезненным.

А что нарушитель? Скрылся, как это часто бывает с знающими свою вину водителями, и даже не попытался оказать помощь своей жертве.