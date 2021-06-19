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Движение на участке МКАД затруднено из-за аварии

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад
Движение транспорта на 44-м километре Московской кольцевой автодороги затруднено из-за аварии. Об этом в субботу, 19 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.
Движение на участке МКАД затруднено из-за ДТП
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Уточняется, что в районе развязки МКАД — Киевское шоссе — Ленинский проспект столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работают представители экстренных служб.
Движение транспорта в районе происшествия затруднено на участке 1,3 километра, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
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