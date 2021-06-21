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В ДТП в Хабаровском крае погибли пять человек

ИА Regnumиещё 1
36 минут назад
В Хабаровском крае вечером 20 июня на 54 км автодороги А370 в районе имени Лазо произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Субару Импреза» и «Тойота Витц». Погибли пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.
В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
Фото: ТАССТАСС
Женщина 1994 года рождения за рулём «Субару», двигалась со стороны Владивостока, в какой-то момент выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Витц», которой также управляла женщина. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Витц», в том числе шестилетний ребенок скончались на месте. Подросток 2006 года рождения госпитализирован.
Предполагаемая виновница аварии госпитализирована вместе с ребенком, 2014 года рождения. Также в машине находился супруг 1996 года рождения, он погиб. Еще одна пассажирка скончалась в больнице.
Прокуратура проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ростовской области пострадали пять человек.
ДТП,Лобовое столкновение,Subaru,Toyota,Генпрокуратура РФ,ИА REGNUM,
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