В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека

Женщина 1994 года рождения за рулём «Субару», двигалась со стороны Владивостока, в какой-то момент выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Витц», которой также управляла женщина. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Витц», в том числе шестилетний ребенок скончались на месте. Подросток 2006 года рождения госпитализирован.